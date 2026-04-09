Domani, venerdì 8 aprile, Jovanotti e Morandi saranno ospiti del programma televisivo Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. La presenza dei due cantanti è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui contenuti della puntata o sul motivo della loro partecipazione. La trasmissione andrà in onda in prima serata e rappresenta un’occasione per i fan di seguire da vicino le apparizioni dei loro artisti preferiti.

Gianni Morandi e Jovanotti saranno ospiti della puntata di Affari Tuoiche andrà in onda, sempre in access. venerdì 10 aprile. Sarà una serata speciale con scopo benefico che vorrà far gareggiare i due artisti, insieme alle loro figlie, per poi mandare il devoluto in beneficienza. Gianni Morandi e Jovanotti, con l’occasione, promuoveranno anche i tour in partenza ed il nuovo brano che il secondo ha scritto per il primo,Monghidoro. I due hanno deciso di andare ad Affari Tuoi per celebrare il successo musicale e farsi pubblicità ma, al tempo stesso, si mormora chequesta sia un’idea per fare delle prove per Sanremo. Infatti sembra che De Martino voglia portare la coppia con sé al festival. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi: De Martino li testa per Sanremo?

Jovanotti e Morandi con le figlie ad ‘Affari Tuoi’ da De Martino. Ma Sanremo non c’entra(Adnkronos) – Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno protagonisti domani, nell'access prime time di Rai1, di una puntata speciale di 'Affari...

Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

Temi più discussi: Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari Tuoi; Jovanotti e Morandi con le figlie ad ‘Affari Tuoi’ da De Martino. Ma Sanremo non c’entra; Gianni Morandi: Mi piacerebbe andarmene come Aznavour, il giorno prima di un concerto. Ho 81 anni, faccio 7-8 giri di pista minimo al giorno, vado in palestra. Così mi preparo per il tour; Gianni Morandi, la rivelazione sul futuro: Mi piacerebbe finire così, poi il tour per i 60 anni di ‘C’era un ragazzo’ e la vecchia censura della Rai.

Jovanotti e Morandi ad Affari tuoi per accompagnare le figlie Marianna e TeresaLorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno protagonisti domani, nell'access prime time di Rai 1, di una puntata speciale di Affari Tuoi. La notizia, anticipata da Fanpage, ha generato subito speculazi ... repubblica.it

Jovanotti e Morandi con le figlie ad 'Affari Tuoi' per beneficenzaLorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno ospiti di una puntata speciale di ‘Affari Tuoi’, il programma Rai1 condotto da Stefano De Martino, in onda domani nell'access prime time. La loro presenza, c ... it.blastingnews.com

«Gli sono debitrice». Martina Miliddi, ballerina di Affari Tuoi, racconta senza filtri quanto sia stato importante per lei l’incontro con Stefano De Martino. Si sono conosciuti durante il serale di Amici: Martina era tra i concorrenti, Stefano invece sedeva tra i giudici. - facebook.com facebook