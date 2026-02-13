Dario Ferrari presenta il suo nuovo romanzo a Pisa

Dario Ferrari torna a Pisa per presentare il suo nuovo romanzo, “L'idiota di famiglia”, pubblicato da Sellerio. La libreria Ghibellina organizza un evento al Cinema Lumiere, dove l’autore discuterà del libro con Valentina Sturli e Andrea Vescio. Ferrari è conosciuto per aver scritto “La ricreazione è finita”, un caso letterario che ha attirato molti lettori. Durante l’appuntamento, l’autore racconterà i dettagli della sua ultima opera e risponderà alle domande del pubblico.

La libreria Ghibellina vi invita al Cinema LumiereDario Ferrari presenta L'idiota di Famiglia, SellerioL'autore dialoga con Valentina Sturli e Andrea VescioDall’autore del caso letterario La ricreazione è finita. Il disagio di una generazione un po’ sgangherata in un romanzo stratificato che è a un tempo satira, romanzo politico e ritratto familiare.«Immaginate di aver avuto come padre il meno conciliante dei filosofi della Scuola di Francoforte, prima di giudicare se non potevo diventare una persona un po’ più risolta: una persona che pensi a vivere, per esempio, anziché incastrarsi sempre tra le parole».🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

