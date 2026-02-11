Venerdì 13 febbraio alle 18:00, Alessio Pizzicannella porta il suo nuovo romanzo alla Libreria Ubik di Napoli. L’autore presenterà “E lui sarà Levon”, pubblicato da Jasa Edizioni, davanti a un pubblico di lettori e appassionati. L’appuntamento si tiene in via Benedetto Croce, nel cuore della città, e promette di essere un’occasione per scoprire la storia e i dettagli di questo nuovo lavoro.

Venerdì 13 febbraio alle ore 18:00, presso la Libreria Ubik di Napoli (Via Benedetto Croce 28), si terrà la presentazione del romanzo “E lui sarà Levon” (Jasa Edizioni) di Alessio Pizzicannella. A dialogare con l’autore sarà Alba La Marra, curatrice d’arte e autrice. Il libro, già disponibile in libreria e negli store digitali, è un romanzo corale e visionario ambientato a Los Angeles, città simbolo di contrasti estremi e metafora potente della contemporaneità. Tra fede e disincanto, ricerca di senso e desiderio di riscatto, potere e disuguaglianze, “E lui sarà Levon”racconta un’America in cui la spiritualità diventa merce e la speranza si consuma sotto una luce troppo forte per essere ignorata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Alessio Pizzicannella presenta il suo nuovo romanzo alla Libreria Ubik di Napoli

