Gestione social e figli i consigli pratici di Francesca Barra | Sotto i 16 anni non dovrebbe esserci l’accesso

Durante una puntata del programma radiofonico Say Waaad?, Francesca Barra, giornalista e scrittrice, ha affrontato il tema della gestione dei social media in relazione ai minori. Ha affermato che, secondo la sua opinione, i bambini sotto i 16 anni non dovrebbero avere accesso alle piattaforme sociali. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni tra gli ascoltatori sul rapporto tra giovani e social network.

Francesca Barra, nota giornalista e scrittrice, è intervenuta ai microfoni del programma Say Waaad? in onda su Radio Deejay. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Compiti a casa e figli poco autonomi? Ecco i consigli pratici dell’esperta per i genitori esaustiUn video pubblicato su Instagram dall'esperta Antonella Beggiato affronta un problema di stretta attualità e molto diffuso all'interno delle mura... Francesca Barra: «Conosciamo davvero i nostri figli?»Questo articolo di Francesca Barra è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. Argomenti più discussi: Francesca Barra: Niente telefoni in cucina e via le App che distraggono. Le regole per i miei 4 figli, che anche io non infrango; Francesca Barra: Niente smartphone in cucina e prima di dormire: ai miei figli insegno il valore della noia. Francesca Barra e il coraggio di dire No ai propri figli nell’era digitaleNel libro Il no che vorrei dirti, Francesca Barra esplora la sfida educativa digitale: riscoprire il valore dei No e della noia per proteggere i figli dalle insidie di smartphone e social. libreriamo.it Il no che vorrei dirti, il nuovo libro di Francesca Barra su figli, social e smartphone: di cosa parla e dove trovarloIl no che vorrei dirti di Francesca Barra, in libreria da oggi per Giunti: una guida pratica per genitori su smartphone, chat e social. Di cosa parla e dove trovarlo ... lifestyleblog.it Sabato tutto è possibile! In questa puntata Biagio Izzo, Peppe Iodice, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Francesco Panella, Maria Cuffaro, Francesca Barra, Filippo Facci, Giorgio Simonelli, Marta Cagnola, Luca Dondoni e Chiara Galeazzi #TvTalk: domani, al x.com "Gli italiani non vogliono un intervento composto come quello di Giorgia Meloni, bensì una presa di posizione e una condanna" Francesca Barra a #4disera - facebook.com facebook