Recentemente si è parlato di quanto i genitori siano consapevoli delle emozioni e dei bisogni dei propri figli, in un momento in cui i ragazzi trascorrono molte ore davanti agli schermi. La discussione si concentra sui rischi legati alla mancanza di un confronto diretto e sulla influenza che le piattaforme digitali esercitano sulla crescita emotiva dei giovani. La questione riguarda anche il ruolo degli adulti nel guidare i ragazzi in modo equilibrato tra mondo reale e virtuale.

Questo articolo di Francesca Barra è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026. C'è un momento preciso in cui un genitore capisce di essere tagliato fuori. Non coincide con l’adolescenza né con una ribellione fisiologica, ma con qualcosa di più insidioso: quando le domande dei nostri figli non arrivano più a noi, ma a oracoli digitali che si trasformano in complici segreti. Sono i cattivi maestri a cui abbiamo delegato la loro formazione emotiva. Dentro questa distanza si collocano le storie che oggi ci inquietano. Il 16enne californiano Adam Raine che chiede a un’intelligenza artificiale come suicidarsi. Aurora, 13 anni, uccisa dal ragazzo che stava frequentando, che aveva intuito la natura tossica di quella relazione al punto da affidare allo stesso interlocutore i suoi dubbi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Barra: «Conosciamo davvero i nostri figli?»

Francesca Barra vieta lo smartphone in camera ai figli: le regole (rigidissime) che dividono i genitoriFrancesca Barra, giornalista e scrittrice, mamma di quattro figli nati tra il 2006 e il 2022, l’ultima dei quali, Atena, avuta con il marito Claudio...

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Francesca Barra: «Per i miei 4 figli ho fissato delle regole sui telefonini. Le mie false foto nuda sui social? È una finestra incontrollabile»Francesca Barra ha scritto un libro. Si potrebbe dire autobiografico, Il no che vorrei dirti — Smartphone, chat e social, guida pratica per genitori smarriti. Un libro nato in ... leggo.it