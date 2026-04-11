Gestione made in Bergamo per il Bar della Funicolare in Città Alta

La gestione del Caffè della funicolare in Città Alta è passata a una nuova impresa bergamasca. La scelta arriva dopo un periodo di gestione da parte di altre realtà e riguarda il servizio che si trova vicino alla funicolare stessa. La nuova gestione si occuperà di coordinare le attività e di offrire servizi ai visitatori che salgono e scendono dalla funicolare. La modifica si è resa necessaria per rinnovare l'offerta e migliorare l'accoglienza.

LA NOVITÀ. È bergamasca la nuova gestione del Caffè della funicolare. Dopo le precedenti esperienze, Atb ha assegnato gli spazi in piazza Mercato delle Scarpe alla società «Food and Beverage», che gestisce altri locali in città, tra cui la «Birreria di Città Alta» in via Gombito e il «Chiringuito» in Santa Caterina. «In realtà sono di origini pugliesi – sorride il titolare Emiliano Crafa –, ma sono 25 anni che gestisco attività a Bergamo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. L’obiettivo è aprire il prima possibile per offrire un servizio ai bergamaschi ma anche ai tantissimi visitatori e turisti che utilizzano la funicolare per salire e scendere da Città Alta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gestione made in Bergamo per il Bar della Funicolare in Città Alta Leggi anche: Città Alta, cinque offerte per la gestione del bar all’arrivo della funicolare Leggi anche: Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e video Gestione made in Bergamo per il Bar della Funicolare in Città AltaÈ bergamasca la nuova gestione del Caffè della funicolare. Dopo le precedenti esperienze, Atb ha assegnato gli spazi in piazza Mercato delle Scarpe alla società «Food and Beverage», che gestisce altri ... ecodibergamo.it Funicolare Bergamo, il bar alla Birreria di Città AltaResterà legata a un concept molto bergamasco e molto italiano la gestione dell’iconico Bar della Funicolare di Città Alta. Dopo la fuoriuscita del brand California Bakery, che di fatto alla fine dello ... bergamo.corriere.it