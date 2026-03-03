Città Alta cinque offerte per la gestione del bar all’arrivo della funicolare

A Città Alta, cinque aziende hanno presentato offerte per gestire il bar situato in piazza Mercato delle Scarpe, che è stato chiuso a dicembre. La società di trasporti pubblici ha annunciato l’obiettivo di riaprire il locale entro l’estate, in concomitanza con l’arrivo della funicolare. La procedura di assegnazione delle concessioni è in corso e si attende la decisione finale.

LA NOVITÀ. Lo storico locale in piazza Mercato delle Scarpe è chiuso da dicembre. Atb punta a riaprirlo entro l'estate. Cinque imprenditori hanno inviato una proposta per gestire lo storico Caffè della Funicolare in piazza Mercato delle Scarpe. Venerdì scorso si sono chiusi i termini per la manifestazione di interesse pubblicata da Atb dopo la chiusura del rapporto contrattuale con «California Bakery». Le vetrine del locale si sono oscurate a dicembre, mentre a gennaio Atb, proprietaria dei muri, ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione (che si era rinnovato per altri sei anni nel 2024, ndr). E adesso vaglierà le cinque progettualità pervenute per chiudere in breve tempo la selezione, così da vedere riaperto il locale presumibilmente entro l'estate.