A Bergamo, durante il weekend di Pasqua, molte persone si sono riversate in Città Alta e all’Accademia Carrara, creando afflusso di visitatori e lunghe code alla funicolare. La Corsarola e Piazza Vecchia sono state particolarmente affollate, con clienti che hanno tentato di trovare l’ultimo tavolo disponibile nei ristoranti, tutti al completo. La città ha registrato un’intensa presenza di visitatori, con immagini e video che mostrano il via vai tra strade e punti di interesse.

FESTIVITÀ. Tanta gente lungo la Corsarola e in Piazza Vecchia, alla ricerca dell’ultimo tavolo rimasto libero: tutto esaurito nei ristoranti. La Pasqua in città è iniziata con una splendida giornata di sole e temperature quasi estive: già a mezzogiorno la colonnina di mercurio aveva superato i venti gradi. Il clima ideale, insomma, per organizzare gite fuori porta ma anche per passeggiare nelle vie del capoluogo. Durante la mattinata sia il centro piacentiniano sia Città Alta hanno registrato un grande numero di frequentatori, a piedi ma anche in bicicletta, per un po’ di sano movimento all’aria aperta, prima di sedersi alle tavole... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e video

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L’alta formazione approda a Carrara. L’Europa si confronta in AccademiaL’Alta formazione artistica e musicale italiana guarda all’Europa e si ritrova a Carrara per tracciare il futuro della ricerca.

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Pasqua a Bergamo, pienone in Città Alta e all’Accademia Carrara. Code alla funicolare - Foto e videoTanta gente lungo la Corsarola e in Piazza Vecchia, alla ricerca dell’ultimo tavolo rimasto libero: tutto esaurito nei ristoranti. ecodibergamo.it

Val Brembana, a Pasqua pienone nelle stazioni sciistiche. E lunghe code sulla stataleDisagi al traffico dopo lo smottamento all’altezza dei ponti di Sedrina. Tutto esaurito nei rifugi, tanta gente per le ultime sciate. ecodibergamo.it

Una splendida giornata di sole sta alimentando il pienone per la Pasqua, in Città Alta come all’Accademia Carrara, con tantissimi turisti da tutto il mondo. Tutto esaurito nei ristoranti, agevolato da una giornata in cui le temperature sono destinate a superare i 2 facebook