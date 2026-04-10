Vespa Day a Carrara | tra benedizione dei motori e show acrobatici

Domenica 12 aprile, la città di Carrara ospiterà il Vespa Day, un evento che combina momenti di benedizione dei motori, esposizioni di design e spettacoli acrobatici. La giornata segnerà l’inizio della stagione estiva con una serie di iniziative rivolte agli appassionati di motorini e alle famiglie. L’evento si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo diverse attività e momenti di intrattenimento.

Il Vespa Day animerà la città di Carrara domenica 12 aprile, segnando l’apertura ufficiale della stagione estiva con un programma che unisce tradizione religiosa, esposizione di design e spettacoli motoristici. L’iniziativa, promossa dal Vespa Club Carrara in sinergia con la Pro Loco Marina Mare, prevede una giornata articolata tra il borgo di Bonascola e il litorale. Dal sacro al profano: il raduno inizia alla Madonna del Cavatore. La prima tappa dell’evento si concentrerà alle ore 11:00 presso la parrocchia della Madonna del Cavatore, situata a Bonascola. In questo contesto simbolico per il territorio, si svolgerà la prima edizione della benedizione delle Vespe, un momento di aggregazione pensato per accogliere non soltanto i membri del Vespa Club Carrara, ma una platea più vasta di appassionati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vespa Day a Carrara: tra benedizione dei motori e show acrobatici Firenze Motori: 250 icone tra auto rare e Vespa al VisarnoDomenica 12 aprile, l’Ippodromo del Visarno di Firenze si trasformerà in un palcoscenico meccanico a cielo aperto con l’evento Firenze Motori, una... Lucilla Show: al Teatro Cartiere Carrara di Firenze torna l’idolo dei bambiniArriva lo spettacolo più amato dai bambini! Dopo il tutto esaurito dello scorso autunno, Lucilla torna al Teatro Cartiere Carrara di Firenze,... I Vespa World Days 2024 a Pontedera dal 18 al 21 aprileL’edizione 2024 dei Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, si terrà dal 18 al 21 aprile a Pontedera, proprio nel luogo dove, nella primavera del 1946, nacque il ... moto.motorionline.com 15mila Vespa tutte insieme: lo spettacolo dei Vespa World Days a Pontedera [GALLERY e VIDEO]L’evento più atteso dei Vespa World Days 2024 non ha deluso le aspettative. La Vespa Parade, la grande parata di Vespa di ogni epoca, modello e colore, è stato un successo mai visto in settanta anni ... moto.it