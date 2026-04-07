La ' regina' della techno Charlotte de Witte a Genova | modifiche alla circolazione e divieti

Sabato 11 aprile, il centro di Genova sarà interessato da modifiche alla circolazione stradale e divieti di sosta in occasione del concerto di musica elettronica con la DJ internazionale Charlotte de Witte. La zona sarà transennata e alcune strade saranno chiuse temporaneamente per consentire lo svolgimento dell’evento. La cantante sarà protagonista di un’esibizione all’aperto, attirando pubblico e appassionati di musica elettronica.

I primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11 aprile il centro di Genova si trasforma in un enorme palcoscenico a cielo aperto per accogliere Charlotte de Witte, dj di fama internazionale, che si esibirà in un concerto di musica elettronica. La dj e produttrice musicale belga, considerata tra le figure più influenti della scena techno contemporanea, si esibirà dalle 19,30 in piazza Matteotti. Per consentire l'allestimento del palco e far confluire le migliaia di persone attese, il Comune di Genova ha emesso un'ordinanza che regola la circolazione e la sosta nell'area. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Charlotte de Witte a Genova: tre giorni di modifiche alla circolazione e divietiI primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11... Genova celebra la Pasqua con spettacoli, laboratori e la star internazionale Charlotte de WitteGenova si prepara a festeggiare in occasione delle festività pasquali con spettacoli, musica e attività per bambini. Temi più discussi: Guè e Charlotte, notti di stelle in disco; Cocoricò Easter Experience: tre giorni di musica elettronica con grandi dj internazionali; Fabrizio Corona all’Altromondo. Il Peter Pan balla con Guè Pequeno. A Genova arriva la regina della techno Charlotte De Witte e per il concerto cambia anche il trafficoGenova. Brava, bella e osannata. Charlotte De Witte è un nome che non sarà noto ai più eppure è considerata la regina della musica techno, iper presente su migliaia di stories pubblicate sui social ... genova24.it Olbia, al Red Valley anche Charlotte De Witte: la regina della techno mondialeOlbia. Gli organizzatori del Red Valley Festival in programma dal 14 al 17 agosto 2023, hanno annunciato ancora un nome: questa volta si tratta di una star della console, la rinomata DJ belga ... olbia.it La Pasqua di Riccione ha avuto una sola Regina: Charlotte de Witte! Il weekend appena trascorso ha visto la "Queen" della techno mondiale insieme al suo compagno e collega @enricosangiuliano prendersi il palco del Cocoricò Un set monum - facebook.com facebook La primavera genovese continua con un evento imperdibile! Sabato 11 aprile 2026 alle ore 19:30 la storica Piazza Matteotti si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto per accogliere Charlotte de Witte. Ingresso gratuito e atmosfera unica nel cuore del x.com