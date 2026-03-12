Napoli | 27 omicidi da minori in 6 mesi allarme sociale

A Napoli, nel primo semestre del 2025, sono stati registrati 27 omicidi che coinvolgono minori, un dato che preoccupa molto le autorità e la popolazione. La situazione evidenzia un aumento rispetto agli anni precedenti, portando a una crescente preoccupazione sul livello di sicurezza nella città. I numeri sono stati comunicati ufficialmente dalle forze dell’ordine, senza ulteriori commenti.

La città di Napoli affronta una curva critica nella gestione della sicurezza, dove i dati del primo semestre del 2025 mostrano un'escalation allarmante. Ventisette minorenni sono stati coinvolti in omicidi nei primi sei mesi dell'anno, un numero che si avvicina pericolosamente al totale annuale registrato nel 2024. Questa tendenza non è isolata ma si intreccia con l'aumento del porto abusivo di armi e delle risse tra adolescenti, segnando una trasformazione preoccupante nelle dinamiche sociali urbane. Il fenomeno non riguarda solo la violenza estrema ma permea il tessuto quotidiano, dove le aggressioni fisiche e le armi illegali stanno diventando sempre più comuni tra i giovani.