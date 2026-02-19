Badolato violenza al bar e Dacur | donna allontana da locali per tre anni disagio sociale sotto la lente

Una donna di Badolato è stata allontanata dai locali pubblici per tre anni dopo aver reagito con violenza al bar. L’episodio ha acceso un dibattito sul crescente disagio sociale nella zona. La donna ha avuto una lite furiosa con altri clienti, scatenando una colluttazione che ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine. La vicenda mette in luce come episodi di tensione possano riflettere problemi più profondi tra i cittadini. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per prevenire ulteriori incidenti.

Badolato, D.A.C.Ur. per una donna: escalation di violenza e un campanello d’allarme sul disagio sociale. Una donna è stata colpita da un provvedimento di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (D.A.C.Ur.) a Badolato, in Calabria, dopo aver danneggiato un bar e aver aggredito i Carabinieri intervenuti per placare la sua condotta violenta. La misura, disposta dal Questore di Catanzaro, vieta alla donna l’accesso a esercizi pubblici e locali di intrattenimento per i prossimi tre anni, a seguito di un episodio che ha sollevato interrogativi sulla gestione del disagio sociale e delle dipendenze nel piccolo centro della provincia di Crotone.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Rissa nel bar degenera in accoltellamento: scatta Dacur di tre anni per l’aggressore Locali sotto la lente: Prefettura al lavoro per alzare il livello di sicurezzaLa Prefettura ha avviato controlli più stringenti nei locali pubblici, come bar, ristoranti e teatri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ubriaca devasta un bar di Badolato. La donna non potrà accedere ai locali pubblici per tre anni; Danneggia un bar a Badolato e aggredisce i carabinieri, Dacur per una donna; Badolato, disordini in un bar: scatta il D.A.C.Ur. per una donna già nota alle Forze dell’Ordine; Ubriaca scaglia la sua furia contro bar e Carabinieri: Daspo di tre anni a Badolato. Ubriaca devasta un bar di Badolato. La donna non potrà accedere ai locali pubblici per tre anniIn evidente stato di alterazione alcolica, si è scagliata con violenza contro i militari intervenuti, pronunciando frasi minacciose e ingiuriose ... msn.com Disordini in esercizi commerciali e bar, Questore emette Divieto di Accesso ai Centri Urbani a Badolato per una donnaCatanzaro - Nei giorni scorsi il Questore di Catanzaro ha emesso un provvedimento di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (D.A.C.Ur.) nei confronti di una donna resasi responsabile di gravi disordini e ... lametino.it Ciclone Harry, danni pesantissimi sulla costa Devastato il lungomare di Davoli, sulla fascia ionica catanzarese, travolto dalla violenza del ciclone Harry. Mareggiate fortissime, strutture danneggiate e tratti di litorale completamente compromessi. Una notte di facebook