Il Genoa affronta l’Inter con uno spirito di sfida, pronto a dimostrare il proprio valore in un match importante. Daniele De Rossi sottolinea l’assenza di intenzioni di accontentarsi di risultati mediocri, puntando a una prestazione determinata e senza compromessi. La partita si presenta come un banco di prova per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti e confermare le proprie ambizioni.

Emergenza Norton-Cuffy per il Grifone: a San Siro contro un'Inter ferita dal Bodo in Champions. Il Genoa si presenta alla scala del calcio con l’orgoglio di chi non accetta verdetti scontati: Daniele De Rossi alza l’asticella in vista della trasferta contro l’Inter, rigettando categoricamente l’alibi della “sconfitta programmata”. Dopo il successo contro il Torino, il tecnico giallorosso ha tracciato la rotta psicologica per la sfida di sabato al Meazza: «Non voglio rassegnazione alla mediocrità; accettare di perdere a Milano solo perché loro sono più forti è un discorso che non mi sta bene», ha tuonato l’allenatore in conferenza, richiamando il gruppo a una prestazione di puro agonismo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter-Genoa, De Rossi sfida i campioni: “No alla mediocrità”

Appiano Gentile Inter: rifinitura alla vigilia e partenza per Genova! Tutto pronto per la sfida al Genoa di De Rossidi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di De Rossidi Redazione Inter News 24Arbitro Genoa Inter e programma della sfida di domenica 14 dicembre: dopo il ko di Champions, i nerazzurri tornano in...

Temi più discussi: Sulla strada del Genoa spunta un’Inter ferita e sabato senza due big; Bufera arbitri, la stoccata di De Rossi: Meno male che hanno visto Inter-Juve in tutto il mondo; Genoa per stupire, De Rossi sull’Inter: Ce la giocheremo; Segui Inter-Genoa: dove vederla, formazioni e quote.

Genoa, l’allenatore Daniele De Rossi si presenta in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro l’InterGenoa, l’allenatore Daniele De Rossi si presenta in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter La conferenza stampa di Daniele De Rossi a due giorni da Inter Genoa, match ... calcionews24.com

De Rossi avvisa il Genoa: L'Inter ha l'orgoglio ferito. Alla squadra chiedo una cosa...Affrontiamo una squadra forte, motivata e a tutto aggiungiamo anche quella che potrebbe essere la cosa più pericolosa, ovvero l'orgoglio ferito di una formazione composta da campioni . Daniele De R ... tuttosport.com

Norton-Cuffy recupera già per Inter-Genoa Le parole di De Rossi - facebook.com facebook

#Genoa, #DeRossi: "Vinci a Torino e perdi con l' #Inter: non mi sta bene questo discorso, non rassegniamoci alla mediocrità" x.com