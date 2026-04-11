Gazzola; approvato il consuntivo 2025 Nuovi investimenti per strade e cimiteri

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo per il 2025, con interventi mirati alla manutenzione delle strade e alla riqualificazione dei cimiteri. Sono stati destinati 128.000 euro per lavori di sistemazione delle strade, in particolare nella zona di Torrazzo, e altri 60.000 euro sono stati assegnati al progetto di miglioramento delle strutture cimiteriali. Le decisioni sono state prese durante l’ultima seduta dell’assemblea comunale.