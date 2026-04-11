Gazzola; approvato il consuntivo 2025 Nuovi investimenti per strade e cimiteri
Il consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo per il 2025, con interventi mirati alla manutenzione delle strade e alla riqualificazione dei cimiteri. Sono stati destinati 128.000 euro per lavori di sistemazione delle strade, in particolare nella zona di Torrazzo, e altri 60.000 euro sono stati assegnati al progetto di miglioramento delle strutture cimiteriali. Le decisioni sono state prese durante l’ultima seduta dell’assemblea comunale.
Altri sessanta mila euro per il piano di riqualificazione dei cimiteri e 128.000 euro per la sistemazione delle strade comunali, ad iniziare dalla località Torrazzo. Sono questi i principali impegni contenuti nella prima variazione di bilancio dell’anno, proposta dall’Amministrazione comunale di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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