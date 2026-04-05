A Malcesine si è svolta la 13ª edizione della Ilca Youth Easter Meeting, una regata che ha visto la partecipazione di 329 barche provenienti da 34 nazioni. La manifestazione, organizzata dalla Fraglia Vela Malcesine, rappresenta un evento importante nel calendario della vela giovanile italiana. Tra i vincitori nelle categorie principali si sono distinti i regatisti Morina e Ghirotti.

La Fraglia Vela Malcesine ha ospitato la 13ª edizione della Ilca Youth Easter Meeting, un appuntamento pasquale di riferimento per la vela italiana. Le condizioni meteo hanno favorito una regata completa su quattro giorni con 329 imbarcazioni in linea di partenza. I titoli sono stati conquistati da Enrico Morina nella classe ILCA 4 e Lorenzo Ghirotti nell’ILCA 6, confermando la competitività dei velisti italiani a livello internazionale. La manifestazione ha la partecipazione di atleti provenienti da 34 nazioni diverse. Il clima come fattore determinante. Le variabili atmosferiche hanno giocato un ruolo cruciale nello svolgimento delle prove. Il primo giorno è stato caratterizzato da un vento medio proveniente da nord, con l’intervento del Pelèr che ha reso le acque vivaci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malcesine: Morina e Ghirotti vincono tra 34 nazioni e 329 barche

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