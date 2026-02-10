il viaggio della speranza per i bambini di gaza in volo verso la toscana

Questa mattina l’ospedale Meyer di Firenze ha accolto una neonata proveniente da Gaza. La bambina è arrivata con la zia, dopo un viaggio lungo e difficile. Ora si trova sotto le cure dei medici italiani, che sperano di aiutarla a recuperare dalle ferite. È il primo di diversi bambini che arriveranno in Toscana, portati via dal conflitto e dalla sofferenza nella Striscia. La loro speranza di un futuro migliore si gioca anche tra le mura di questa struttura.

Firenze, 10 febbraio 2026 – L'ospedale pediatrico fiorentino Meyer torna ad accogliere una neonata originaria di Gaza, accompagnata solo dalla zia. La piccola, arrivata in Italia con un volo dell'aeronautica militare, ha meno di un mese e al momento si trova ricoverata nella terapia intensiva neonatale del Meyer in prognosi riservata. La bambina ha una complessa malformazione vascolare del collo che ne compromette la respirazione. Per questo, alla vigilia della missione che l'ha portata in Italia, l'Aou Meyer Irccs ha modulato un'equipe calibrata sulle esigenze della piccola: a partire sono stati Simone Pancani, coordinatore delle attività umanitarie del pediatrico fiorentino, Fabio Panetta, anestesista, Roberto Baggi, responsabile dell'endoscopia respiratoria e Anna Petron i, infermiera specializzata di sala operatoria.

