Ganna | La Roubaix per me è una tortura Rispetto a Van der Poel sul pavé sono una capra ma

Da gazzetta.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista italiano si è espresso sulla Parigi-Roubaix, descrivendola come una gara difficile e paragonandola a una tortura. Ha inoltre commentato il confronto con un altro corridore sulle strade di pavé, affermando di essere meno competitivo in quella specialità. Domani sarà il giorno dell’Inferno del Nord, e il portacolori italiano ha dichiarato di prepararsi con leggerezza, considerando altri i favoriti e sottolineando di avere una buona condizione fisica.

Se non ti chiami Tadej Pogacar o Mathieu Van der Poel, una grande corsa di un giorno – Monumento, o Mondiale in linea che sia – non la vinci: è dal Fiandre 2024 che è così. Filippo Ganna lo sa: mettere la ruota davanti a quei due fenomeni, e non solo, domani alla Parigi-Roubaix è una missione complicata almeno quanto scalare una parete del nono grado a mani nude. Mathieu cerca il poker di fila, Pogi il primo trionfo all’Inferno del Nord. E poi ci sono Van Aert, Pedersen, Philipsen. Ma non per questo il nostro gigante parte battuto, anche se dopo aver vinto da Under 23 nel 2016 al debutto tra i grandi (2018) chiuse fuori tempo massimo e non è mai riuscito a far meglio del 6° di tre anni fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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