Spavento per Van der Poel al Giro delle Fiandre | la transenna cede e i tifosi franano sul pavé

Durante un tratto dell'ultimo Giro delle Fiandre, si è vissuto un momento di puro panico quando una transenna si è rotta improvvisamente, facendo scivolare alcuni tifosi sul pavé. L'incidente ha causato paura tra i presenti e ha interrotto temporaneamente la corsa, che stava attraversando una delle zone più critiche del percorso. Non sono stati riportati feriti gravi, ma l'episodio ha attirato l'attenzione su questioni di sicurezza lungo il percorso.

Durante un tratto dell'ultimo Giro delle Fiandre, si è vissuto un momento di puro panico quando al passaggio del gruppo guidato da Pogacar e in cui c'era Van der Poel nelle prime posizioni, una transenna ha ceduto improvvisamente al passaggio dell'olandese: i tifosi sono caduti invadendo il pavé senza però coinvolgere i ciclisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pogacar vince il Giro delle Fiandre, Van der Poel ed Evenepoel sul podioLo sloveno si aggiudica la seconda Monumento della stagione dopo la Milano-Sanremo ROMA - Tadej Pogacar vince anche il Giro delle Fiandre 2026. Pogacar, Van der Poel, Evenepoel e Van Aert: quattro fenomeni e un Giro delle Fiandre mai vistoMonumento non è forse sufficiente per definire il Giro delle Fiandre edizione 110. Temi più discussi: Paul Seixas fa spavento, prima vittoria nel World Tour a 19 anni: rivivi il finale della cronometro a Bilbao; Pogacar va via in progressione! Van der Poel si stacca sul Vecchio Kwaremont; Pogacar attacca sul Vecchio Kwaremont! Van der Poel ed Evenepoel a ruota; Muri e pavé, corsa dura, Pogacar sfida van der Poel: la guida completa. VAN DER POEL. «MI SONO DOVUTO ARRENDERE ALLA LEGGE DEL PIÙ FORTE»Diciannove chilometri in perfetta solitudine, affrontati da dominatrice, per andare a cogliere il trionfo sul traguardo del Giro delel Fiandre: Demi Vollering ha davvero regalato spettacoio sulle ... tuttobiciweb.it Van Der Poel: Non dovremo sottovalutare Evenepoel. Il record di vittorie? Sarebbe qualcosa di specialeSi preannuncia come uno scontro titanico tra i fuoriclasse del panorama internazionale. Mathieu van Der Poel non si tira certamente indietro ed è pronto a ... oasport.it Qualche attimo di spavento, ma fortunatamente nulla di grave, in via Carlo Mayr dove – poco dopo le 13 di giovedì 2 aprile – è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere un piccolo principio di incendio nelle cucine del ristorante Il Gatto Bia facebook Va bene la Quaresima, ma questo digiuno da gol fa spavento. La croce è tutta su Leao, però i compagni di reparto fanno decisamente peggio x.com