Gallico celebra i fratelli Santoro | il vicolo degli artigiani del tempo

A Gallico, frazione di Reggio Calabria, è stato inaugurato un nuovo vicolo dedicato ai fratelli Santoro, noti per il loro lavoro nella fusione delle campane e nella realizzazione di meccanismi per orologi da torre. La cerimonia ha segnato l’assegnazione ufficiale del nome, rendendo omaggio alla loro attività artigianale, che ha lasciato un segno nel passato locale. La strada ora porta il nome di questa famiglia, riconoscendone il contributo storico.

A Gallico, una frazione di Reggio Calabria, è stata ufficialmente inaugurata la nuova toponomastica di un vicolo che celebra l’eredità dei fratelli Santoro, maestri nell’arte della fusione delle campane e nella costruzione di meccanismi per orologi da torre. La cerimonia, avvenuta alla presenza del sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e del consigliere Giuseppe Giordano, ha segnato un momento di riappropriazione storica per la comunità locale. L’impatto della memoria sulla dignità collettiva di Gallico. Il riconoscimento pubblico di figure storiche come i fratelli Santoro non rappresenta soltanto un atto burocratico di assegnazione di nomi alle strade, ma si configura come un processo di ricostruzione dell’identità territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallico celebra i fratelli Santoro: il vicolo degli artigiani del tempo Mongrassano celebra Rubens Santoro: torna il capolavoro CasamicciolaSabato 11 aprile, alle ore 10, la Casa Comunale di Mongrassano ospiterà l’inaugurazione della nuova teca museale destinata a custodire l’opera... Il Gallico espugna Fortuna con un poker di reti nel primo tempo, successo netto 6-1 in Serie C2L’Aurora Gallico ha spezzato definitivamente il muro del primo posto con un’esplosione di forza e precisione nel primo tempo, travolgendo l’Aesse...