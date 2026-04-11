Gabriella Cucchiara lascia la guida della Fipe | Un percorso di crescita tra inclusione e impegno sociale

Gabriella Cucchiara si è dimessa dalla carica di presidente provinciale di Fipe Confcommercio Agrigento, pochi giorni prima dell’assemblea degli associati che avrebbe rinnovato le cariche sociali. La decisione segna la fine di un periodo di leadership nel settore dei pubblici esercizi nella provincia. La sua uscita viene annunciata in un momento di passaggio istituzionale per l’organizzazione, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta.

Si chiude un capitolo importante per il mondo dei pubblici esercizi agrigentini. Gabriella Cucchiara ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente provinciale di Fipe Confcommercio Agrigento, a pochi giorni dall’assemblea degli associati chiamata al rinnovo delle cariche sociali.Una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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