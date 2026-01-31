Mattarella premia 31 personalità per impegno sociale coraggio e impegno per l’inclusione
Questa mattina al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha premiato 31 personalità italiane con l’Ordine al merito. La cerimonia si svolgerà il 3 marzo alle 12, in un’occasione per riconoscere chi si distingue per impegno sociale, coraggio e inclusione.
Il presidente Sergio Mattarella ha conferito, di propria iniziativa, trentuno onorificenze dell’Ordine al merito della italiana, in una cerimonia che si terrà il 3 marzo alle ore 12 al Quirinale. I riconoscimenti sono stati assegnati a personalità di entrambi i sessi, scelte per il loro impegno nel sociale, per il coraggio dimostrato in situazioni difficili e per l’impegno costante nell’affermare i valori della cittadinanza attiva, dell’inclusione e del bene comune. L’evento rappresenta un riconoscimento non solo a singoli individui, ma a modelli di comportamento che riflettono i principi fondanti della italiana: solidarietà, responsabilità, impegno etico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
