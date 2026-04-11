Futuro ex Ilva Jindal sbarca a Cornigliano | il gruppo indiano incontra Salis

Questa mattina, a Palazzo Tursi, la sindaca ha incontrato una delegazione del gruppo indiano Jindal, interessato all’acquisto dell’ex Ilva, accompagnata da rappresentanti della struttura commissariale. L’incontro si è svolto nel contesto delle trattative in corso per il futuro dell’area industriale di Cornigliano, con l’obiettivo di discutere le possibilità di intervento e sviluppo. La delegazione ha presentato le proprie intenzioni e piani relativi alla ex acciaieria.

La sindaca, Silvia Salis, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Tursi una delegazione di Jindal, il gruppo indiano interessato all’acquisto dell’ex Ilva, accompagnata da una rappresentanza della struttura commissariale.L'incontro a Tursi, poi viaggio a Cornigliano"L’incontro istituzionale si è.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Ex Ilva, Jindal torna in partita Ilva, spunta l’offerta Jindal. E Mr. Flacks affina il pianoLa partita infinita per l'ex Ilva si riapre con un nuovo player alla finestra: gli indiani di Jindal.