ex ilva jindal torna in partita

Jindal torna a confrontarsi con l’ex Ilva, riaccendendo le speranze di un accordo per il futuro della grande fabbrica d’acciaio. La questione si svolge tra le decisioni del Tribunale e l’adeguamento industriale in chiave green, con i negoziati che si avvicinano a una fase cruciale. La situazione rimane in evoluzione e molto dipende dagli sviluppi recenti.

Per l' ex Ilva torna in partita Jinda l. Ed è così che il negoziato per il futuro della grande fabbrica d'acciaio, appeso tra sentenze del Tribunale e adeguamento indutriale in chiave green, entra in una fase potenzialmente decisiva. Come ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso il negoziato è in " una fase svolta ". Se da un lato il gruppo indiano Jindal Steel ha presentato una manifestazione di interesse per l'intero complesso siderurgico, dall'altro c'è già l'offerta sul tavolo del fondo statunitense Flacks Group. Il ritorno del gruppo indiano riapre quindi il confronto sulla cessione del polo di Taranto.

