Benzinaio ucciso ad Ardea per 500 euro chiesto ergastolo per il killer 19enne di Nahid Miah
A Ardea, un benzinaio di 35 anni è stato ucciso durante una rapina alla pompa di benzina. Il 19enne accusato di aver commesso il delitto, Marco Adamo, è stato imputato con la richiesta di ergastolo. L'episodio è avvenuto durante un tentativo di furto che ha portato all'accoltellamento e alla morte della vittima. La procura ha aperto un procedimento contro il giovane.
La rapina ad Ardea alla pompa di benzina e l'accoltellamento. Poi la morte del benzinaio 35enne: chiesto l'ergastolo per Marco Adamo, il killer 19enne di Nahid Miah. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il cameriere ucciso a colpi di pistola in via Roma, chiesto l'ergastolo per i due presunti killerVenne ucciso con tre colpi di pistola in via Roma, la notte del 4 novembre del 2023, subito dopo aver finito di lavorare in un locale del centro e...
Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon: “E’ un delitto di mafia”Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, e il riconoscimento...