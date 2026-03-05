Benzinaio ucciso ad Ardea per 500 euro chiesto ergastolo per il killer 19enne di Nahid Miah

A Ardea, un benzinaio di 35 anni è stato ucciso durante una rapina alla pompa di benzina. Il 19enne accusato di aver commesso il delitto, Marco Adamo, è stato imputato con la richiesta di ergastolo. L'episodio è avvenuto durante un tentativo di furto che ha portato all'accoltellamento e alla morte della vittima. La procura ha aperto un procedimento contro il giovane.