Furto fulmineo a Pagano | Clio Zammatteo derubata mentre pranza

Un episodio di furto è avvenuto mentre una nota imprenditrice e truccatrice pranzava in un locale dell’area Pagano, a Milano. Durante il pasto, qualcuno ha sottratto il suo cellulare e altri effetti personali. La donna si trovava all’interno del ristorante quando si è verificato il furto, che si è concluso senza che lei si accorgesse immediatamente dell’accaduto. La polizia è stata immediatamente chiamata sul posto.

Un furto ai danni di Clio Zammatteo ha colpito l’imprenditrice e truccatrice mentre consumava un pasto in un locale della zona Pagano a Milano. La borsa marrone, che conteneva documenti personali come carta d’identità e tessera sanitaria, oltre ai mazzi di chiavi di casa e dell’auto, è stata sottratta con estrema rapidità nonostante la donna la tenesse stretta a sé. Il modus operandi e il quadro della denuncia. L’episodio, avvenuto durante un pranzo, ha lasciato la protagonista visibilmente scossa, come riportato attraverso i suoi aggiornamenti social. Dopo il rapido aggancio dei malviventi, che sono riusciti a far sparire l’accessorio in un istante, la professionista ha immediatamente provveduto a informare i carabinieri per sporgere formale denuncia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto fulmineo a Pagano: Clio Zammatteo derubata mentre pranza Leggi anche: ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano, ladri portano via la borsa all'influencer: "È la seconda volta" Leggi anche: Donna derubata al mercatino mentre accudisce la figlia di 13 mesi Clio Zammatteo derubata a Milano in zona Pagano, rubata la borsa dell’influencer per la seconda voltaFurto della borsa a ClioMakeUp a Milano, influencer sotto shock A Milano, in zona Pagano, durante la pausa pranzo dopo uno shooting fotografico, l’inf ... assodigitale.it ClioMakeUp derubata a Milano: rubata la borsa con i documenti durante un pranzo in zona PaganoBorsa con documenti e chiavi rubata, denuncia ai carabinieri e appello sui social dopo il secondo furto in 5 anni ... gazzettadiparma.it