Donna derubata al mercatino mentre accudisce la figlia di 13 mesi

Una donna è stata derubata mentre si trovava al mercatino vicino all'Asl a Frignano. La vittima, una giovane madre con una bambina di 13 mesi, ha segnalato l’accaduto sui social. L’episodio è avvenuto nella giornata di martedì. Non ci sono al momento dettagli sulle modalità del furto o sull’identità del responsabile. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Donna derubata al mercatino che si svolge nei pressi dell'Asl a Frignano. Secondo quanto segnalato sui social da una giovane madre, il furto è avvenuto nella giornata di martedì. La donna ha raccontato di essersi recata nella zona dopo una visita all'Asl, approfittando del tempo libero per fare un giro tra le bancarelle. Durante la permanenza al mercatino, mentre era impegnata ad accudire la figlia di appena 13 mesi, qualcuno avrebbe sottratto il portafoglio senza che se ne accorgesse. All’interno del portafoglio, oltre a circa 200 euro in contanti, erano presenti tutti i documenti personali. La vittima, attraverso il suo appello, ha sottolineato di non essere interessata al denaro, chiedendo invece la restituzione dei documenti, fondamentali per le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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