Un’influencer nota è stata vittima di un furto a Milano, nella zona di Pagano, mentre si trovava in pausa durante uno shooting. I ladri hanno portato via la sua borsa senza che lei se ne accorgesse, e questa è la seconda volta che le accade. La donna ha condiviso l’accaduto in lacrime sui social, raccontando il momento del furto.

ClioMakeUp “sotto shock” dopo il furto della sua borsa a Milano. La nota youtuber e influencer da milioni di follower Clio Zammatteo è stata derubata mentre era in pausa pranzo da uno shooting fotografico in zona pagano, quartiere del capoluogo lombardo. A raccontarlo è stata la stessa truccatrice sui social. Le lacrime di ClioMakeUp La truccatrice e imprenditrice ha condiviso la sua disavventura nelle Stories del suo profilo Instagram, raccontando in lacrime di essere stata derubata. “Sono andata al ristorante, per fare pausa dopo lo shooting, mi hanno rubato la borsa con dentro tutto. Chiavi della macchina, chiavi di casa, carta di identità, la tessera sanitaria, tutto quanto c’era dentro” ha detto con la voce rotta dal pianto e ammettendo di essere sotto shock “perché non me l’aspettavo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano, ladri portano via la borsa all'influencer: "È la seconda volta"

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