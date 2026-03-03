Furti in serie dall' adolescenza all' età adulta ladra chiede lo sconto di pena perché rubava da minorenne

Una donna che ha iniziato a commettere furti dall’adolescenza si trova ora a chiedere uno sconto di pena, sostenendo di aver rubato da minorenne. La sua carriera criminale è cominciata con sei furti in abitazioni, tutti attribuiti alla sua responsabilità e risalenti a diversi anni fa. La vicenda riguarda il suo percorso da giovanissima a adulta nel mondo del crimine.

Ricorso contro il rigetto della richiesta di unificare i reati sotto un unico disegno criminoso: andava considerato il fatto che alcuni reati erano stati commessi quando la donna era minorenne Una carriera criminale iniziata quando era una ragazzina, con sei furti in abitazione commessi, scoperti e addossati alla sua responsabilità. Proprio questi furti, compiuti da minorenne, avrebbero dovuto consentire uno sconto di pena, aggregandoli, in continuazione, agli altri due per i quali era stata processata e condannata, quando era già maggiorenne. Il giudice dell'esecuzione, però, aveva rigettato l'istanza con una motivazione "generica", senza considerare la specifica richiesta di raggruppare i reati commessi in adolescenza separatamente da quelli commessi in età adulta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

