Marlboro di contrabbando sequestrate oltre 9 tonnellate di ' bionde'

Nelle operazioni di controllo presso il porto di Genova Pra’, le autorità hanno sequestrato oltre 9 tonnellate di sigarette Marlboro di contrabbando. L’intervento, condotto dal reparto antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova insieme alla Guardia di Finanza, ha riguardato un’ingente quantità di prodotti non conformi alle normative vigenti. L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto al traffico illecito di tabacchi, tutelando il mercato e la sicurezza dei consum

I funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova e i finanzieri del comando provinciale di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Genova Pra', 9.440,00 kg di sigarette in contrabbando.L'ingente quantitativo, scoperto in un container proveniente.🔗 Leggi su Genovatoday.it Tabacco di contrabbando. Sequestrate sette tonnellate. Avrebbero fruttato due milioniSequestrate sette tonnellate di tabacco di contrabbando, un traffico illecito dal valore stimato di oltre due milioni di euro. Sequestrate due tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbandoI Carabinieri di Casoria, Napoli, hanno sequestrato due tonnellate e mezzo di sigarette di contrabbando. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Casoria, scoperto maxi deposito di sigarette di contrabbando: sequestrate oltre 2,4 tonnellate - La risposta arriva da Casoria ed è tutt’altro che simbolica: 2 tonnellate e 457 chili, l’equivalente di un furgone carico, di una barca di ... ilgiornalelocale.it

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando in provincia di Napoli - facebook.com facebook

Sequestrati 105 kg di sigarette di contrabbando, denunciate tre donne. Dopo controlli di Finanza e funzionari Adm all'aeroporto di Catania #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.