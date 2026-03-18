Bungaro | il 10 aprile esce il nuovo album Fuoco sacro

Il 10 aprile uscirà il nuovo album di Bungaro intitolato “Fuoco Sacro”. Il progetto è stato prodotto da Warner Music Italy e sarà disponibile su CD, piattaforme digitali e in una speciale edizione limitata in vinile da 180 grammi. L’album rappresenta l’ultima fatica dell’artista e vede la collaborazione con questa casa discografica. La pubblicazione segue una lunga attesa da parte dei fan.

ROMA – “Fuoco Sacro” è il nuovo progetto di Bungaro. Prodotto da Warner Music Italy, l’album esce il 10 aprile su cd e nelle piattaforme digitali, e in una ricercata edizione limitata in Vinile 180 g. A distanza di 5 anni dall’ultimo album di inediti “Entronauta”, Bungaro dà vita a uno dei suoi lavori più ambiziosi e sorprendenti. Tutte le melodie scritte per i dodici brani dell’album conducono nei territori più vari del mondo, dalla terra del suo Salento, a quella partenopea e alla greca, dal Brasile fino alle Hawaii. È un omaggio appassionato e rispettoso alla musica di queste culture, un “Fuoco Sacro” che rivela devozione verso l’arte e... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bungaro: il 10 aprile esce il nuovo album “Fuoco sacro” Articoli correlati Ditonellapiaga, il 10 aprile esce il nuovo album “Miss Italia”SANREMO – Ditonellapiaga si è esibita nella prima e nella seconda serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!”... Leggi anche: Nicolò Filippucci: 10 aprile esce l’album e il concerto Una raccolta di contenuti su Bungaro il 10 aprile esce il nuovo... Discussioni sull' argomento Bungaro: il 10 aprile esce il nuovo album Fuoco sacro -; Giorgio Poi e la teoria del concerto: all’Atlantico la musica diventa dialogo -; Torna LAZIOSound: fuori il bando della VI edizione -; Bungaro accende il Fuoco Sacro: il nuovo album tra radici e orizzonti globali. Fuoco sacro, il nuovo album di Bungaro Oltre al disco, concerti anche in Puglia per il cantautore brindisinoFuoco Sacro è il nuovo progetto di Bungaro, da oggi disponibile in preorder al link https://bio.to/Bungaro_FuocoSacro Prodotto da Warner Music Italy , l’album esce il 10 aprile su CD e nelle ... noinotizie.it Farmacia Bungaro on Reels - facebook.com facebook