Sul progetto della nuova funivia in Valbisagno circolano da giorni numerose domande sui social e tra i cittadini. Dopo la presentazione ufficiale da parte del Comune, uno studio ha analizzato la questione, anche in relazione alla possibile influenza del vento sul funzionamento dell'impianto. La discussione si concentra principalmente sui tempi di eventuali sospensioni e sulla sicurezza in condizioni ventose.

Il Politecnico di Milano ha analizzato uno dei temi più discussi da quando è stato annunciato il progetto, ecco cosa emerge "Ma non hanno pensato al vento?" e "Quanti giorni dovrà fermarsi la funivia?" sono alcune delle domande che rimbalzano sui social (e non solo) da quando il progetto della funivia in Valbisagno è stato prima ventilato e poi ufficialmente presentato dal Comune di Genova attraverso uno studio del Politecnico di Milano, realizzato dal team del professore ordinario di pianificazione dei trasporti Pierluigi Coppola. Una delle perplessità maggiori dei genovesi sul progetto è proprio quello relativo agli effetti del vento sull'impianto e alle eventuali chiusure che potrebbero verificarsi, un po' come quando la navebus viene stoppata per le condizioni marine. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Funivia in Valbisagno: perché il vento non sarebbe un problema

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