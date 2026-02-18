Meda inseguimento dopo incidente | droga e fuga di un pirata della strada che ha tamponato una donna incinta

Un uomo alla guida di un’auto ha tamponato una donna incinta a Meda, poi è scappato a piedi durante un inseguimento. La polizia ha trovato cocaina e hashish nell’auto abbandonata in via Icmesa, martedì 17 febbraio 2026.

Pirata della strada braccato a Meda: inseguimento, droga e una donna incinta al volante. Un drammatico inseguimento si è concluso con la fuga a piedi del conducente e il ritrovamento di cocaina e hashish all’interno di un’auto in via Icmesa a Meda, in Brianza, martedì 17 febbraio 2026. Tutto è iniziato quando l’uomo ha tamponato violentemente un’auto guidata da una donna incinta, tentando subito dopo di allontanarsi dalla scena. La dinamica dell’incidente e l’inseguimento. La vittima, una donna in stato di gravidanza, è stata improvvisamente colpita da un altro veicolo lungo via Indipendenza. Invece di fermarsi per prestare soccorso, il conducente ha accelerato, dando il via a un inseguimento che ha visto la donna decisa a non lasciarlo fuggire.🔗 Leggi su Ameve.eu

Investì una donna (che poi morì) col suv: trovato un mese dopo il pirata della strada di CiniselloA Cinisello Balsamo, nel dicembre scorso, una donna di 69 anni è deceduta pochi giorni dopo essere stata investita da un SUV.

Muore dopo l’investimento fatale. Non ce l’ha fatta l’anziana di Stia. Pirata della strada, fuga per pauraL'anziana di Stia, vittima di un investimento avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre, è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate.

