Bocce | Vinchiaturo sfida l’élite umbra per lo scudetto nazionale
Il bocciodromo di Vinchiaturo si appresta ad accogliere un importante appuntamento sportivo. Sabato 11 aprile, a partire dalle 10, si terrà l’andata del primo turno interregionale dei Campionati Italiani di Società Femminili. La competizione vedrà affrontarsi squadre provenienti dall’Umbria e dal Molise, con l’obiettivo di qualificarsi per le fasi successive del torneo nazionale.
Il bocciodromo di Vinchiaturo si prepara a ospitare un evento di altissimo livello per il sportivo molisano: sabato 11 aprile, con partenza fissata per le ore 10, si disputerà l’andata del primo turno interregionale dei Campionati Italiani di Società Femminili. Lo scontro vede contrapposte la squadra locale, La Torre Vinchiaturo, e la formazione della Sant’Angelo Montegrillo Perugia, in una sfida che apre le porte verso le Final Four scudetto previste a Brescia il 23 e il 24 maggio. L’ambizione molisana contro l’élite nazionale. Per il gruppo di La Torre Vinchiaturo, questo appuntamento rappresenta il banco di prova fondamentale dopo aver conquistato il primato regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Argomenti più discussi: Campionati Italiani di Società femminili, a Vinchiaturo sfida tra le molisane de La Torre e la Sant’Angelo Montegrillo; Campionati Italiani di Società Femminili 2026, La Torre Vinchiaturo si conferma campione regionale; La Torre Vinchiaturo domina la fase regionale: è ancora campione molisano nei Campionati Italiani di Società Femminili.
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