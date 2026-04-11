Frosinone statua di Padre Pio decapitata nella chiesa di San Benedetto

A Frosinone, una statua di Padre Pio all’interno della chiesa di San Benedetto è stata trovata decapitata. Il gesto è avvenuto all’interno di un edificio religioso frequentato abitualmente da fedeli e visitatori. La chiesa si trova nel centro della città e il danno è stato scoperto nelle ultime ore. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, ma finora non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali responsabilità.

Un gesto che colpisce nel profondo la sensibilità della comunità e dei fedeli: una statua di Padre Pio è stata vandalizzata all’interno della chiesa abbaziale di San Benedetto, nel cuore della città. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando un equipaggio della Polizia di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Visita guidata nella Chiesa di San Benedetto con Italia NostraL’appuntamento è per sabato 14 febbraio 2026 alle 10,30 nella Chiesa di San Benedetto, uno dei più importanti monumenti della città e segnatamente... La statua di Padre Pio distrutta dalle onde, il bel gesto di un ragazzo: "Era opera di mio padre, torno per ricostruirla"L'opera abbelliva il lungomare di Nizza di Sicilia ma dopo il ciclone Harry è stata trascinata in mare. Si parla di: Civitavecchia - FdI: Vietata statua di Padre Pio e autorizzata quella di Amici. Sinistra due pesi e due misure. Frosinone: decapitata la statua di Padre Pio all'interno della chiesa di San BenedettoFrosinone: decapitata la statua di Padre Pio all'interno della chiesa di San Benedetto. Nella tarda mattinata di ieri un equipaggio della Polizia di Stato è intervenuta in piazza ... ilmessaggero.it Statua di Padre Pio decapitata nella chiesa di San BenedettoVandali in azione nella chiesa abbaziale di San Benedetto, in piazza della Libertà, dove una statua di Padre Pio è stata gravemente danneggiata. Ignoti hanno infatti decapitato la statua del Santo, co ... ciociariaoggi.it