Visita guidata nella Chiesa di San Benedetto con Italia Nostra

La Sezione di Brindisi di Italia Nostra apre il nuovo anno con una visita guidata alla Chiesa di San Benedetto. L’evento vuole far conoscere meglio il patrimonio storico cittadino e coinvolgere la comunità in attività culturali. Un’occasione per scoprire un pezzo importante della storia locale e riscoprire il valore del patrimonio artistico.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio 2026 alle 10,30 nella Chiesa di San Benedetto, uno dei più importanti monumenti della città e segnatamente tra gli esempi più cospicui di architettura romanica in Puglia. Giuseppe Marella, dottore di ricerca in Storia dei centri, delle vie e delle culture dell’Europa medievale, si occupa da molto tempo dello studio del patrimonio monumentale del nostro territorio, e nello specifico degli esempi di architettura civile, militare ed ecclesiastica del Medioevo pugliese. Per la Società di Storia Patria per la Puglia ha curato diverse pubblicazioni sui principali monumenti del territorio brindisino e, oltre a collaborare con diverse cattedre universitarie italiane, attualmente è consulente scientifico della History Digital Library di Brindisi, per la quale, tra le altre cose, ha curato i documentari sui principali monumenti della città.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Brindisi ItaliaNostra

Questa domenica, l’ultima visita guidata gratuita a Firenze si svolge nella Chiesa di San Felice, in piazza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

The Churches in Rome Most People Walk Past (And Why you Shouldn't)

Ultime notizie su Brindisi ItaliaNostra

Argomenti discussi: Ultima apertura speciale a Firenze - visita guidata nella Chiesa di San Felice in piazza con Festival Il Magnifico Off; SBAM! Un percorso nella POP ART Ultime settimane di apertura della mostra Domenica 22 febbraio visita guidata; NOVITA': San Paolo dentro le Mura: visita Guidata e Concerto tra i mosaici dell'Apocalisse; Conferenza e visita guidata a Chieti su Donato Teodoro: pittore teatino del 700'.

SBAM! Un percorso nella Pop Art: torna la visita guidata a CherascoDomenica 22 febbraio l'ultimo appuntamento con la mostra tra Palazzo Salmatoris e la Chiesa di San Gregorio: un'immersione totale nella filosofia Pop tra Warhol, Schifano e Rotella ... targatocn.it

Torna la festa di San Biagio, il protettore della gola, a Cittiglio nella chiesa restaurataMartedì 3 febbraio messa con benedizione della gola, panettone e falò: domenica 8 visita guidata nella chiesa ripartta dopo 7 anni di scavi ... varesenews.it

Abbazia di San Martino delle Scale è un monastero appartenente all'Ordine di San Benedetto della congregazione cassinese , annessa basilica abbaziale il monastero costituisce un aggregato monumentale ubicato a San Martino delle Scale, frazione di Mon - facebook.com facebook

San Benedetto ha celebrato il Giorno del Ricordo bum.comunesbt.it/2026/02/10/san… #GiornoDelRicordo Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com