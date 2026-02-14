La statua di Padre Pio distrutta dalle onde il bel gesto di un ragazzo | Era opera di mio padre torno per ricostruirla

La statua di Padre Pio, danneggiata dalle onde del mare, ha ispirato un giovane a tornare a Nizza di Sicilia con l’obiettivo di ricostruirla. La statua, che raffigura il santo con le mani giunte, era stata realizzata dal padre del ragazzo, ormai lontano dal paese da anni. Dopo aver visto le immagini della rottura, il giovane ha deciso di intervenire, desideroso di restituire un simbolo di fede e speranza alla comunità.

L'opera abbelliva il lungomare di Nizza di Sicilia ma dopo il ciclone Harry è stata trascinata in mare. Ma presto sarà di nuovo al suo posto. I ringraziamenti del sindaco Natale Briguglio Non vive più a Nizza di Sicilia da diverso tempo ma è pronto a tornarci per un bel gesto d'amore e solidarietà. Giuseppe Notaro ricostruirà infatti la statua di Padre Pio che una volta abbelliva il lungomare. L'opera è stata distrutta dalla violenta mareggiata causata dal ciclone Harry e così i fedeli del piccolo paese jonico hanno perso un punto di riferimento per la loro devozione. Ma il giovane ha deciso di porre rimedio e stamane ha incontrato il sindaco Natale Briguglio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

