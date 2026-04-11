Frosinone nuovi Marescialli Allievi in servizio nelle Stazioni della provincia

Nelle ultime settimane, nella provincia di Frosinone, sono stati assegnati otto Marescialli Allievi provenienti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Questi nuovi appartenenti all’Arma dei Carabinieri sono stati distribuiti nelle diverse Stazioni della zona, pronti a svolgere le proprie funzioni. L’arrivo di questi militari segna un incremento del personale a supporto delle attività di controllo e sicurezza nel territorio.

Nuove energie e rinnovato slancio per l’Arma dei Carabinieri nella provincia di Frosinone, che nelle scorse settimane ha accolto otto Marescialli Allievi giunti dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. I giovani militari sono chiamati a svolgere il terzo e ultimo periodo di formazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Furti nelle stazioni di servizio nella provincia di Avellino: l'allarme lanciato dalla FIGISCSono ripresi in maniera devastante i furti con scasso nelle stazioni di servizio della provincia di Avellino. La Guardia di Finanza annuncia il concorso per l'ammissione di nuovi allievi marescialliÈ indetto per l'anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola...