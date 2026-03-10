Furti nelle stazioni di servizio nella provincia di Avellino | l' allarme lanciato dalla FIGISC

Nella provincia di Avellino si sono verificati numerosi furti con scasso nelle stazioni di servizio, causando preoccupazione tra gli operatori locali. Le autorità stanno monitorando la situazione, che si ripete con intensità crescente, mettendo a rischio la sicurezza delle strutture e dei lavoratori coinvolti. La situazione ha portato a un rialzo delle segnalazioni e a un aumento delle verifiche sul territorio.

Sono ripresi in maniera devastante i furti con scasso nelle stazioni di servizio della provincia di Avellino. I gestori sono stati ormai presi d'assalto da bande criminali che in pochi minuti scassinano macchinari, devastano i locali e soprattutto prelevano sigarette, contanti gratta e vinci e quant'altro. Poiché i furti sono ripetuti nell'arco di breve tempo, risulta difficilissimo istruire anche le pratiche assicurative. Ai danni materiali, si aggiunge una pervasiva sofferenza e frustrazione. I gestori hanno tempra e capacità di risollevarsi, ma chiedono, per quanto possibile, indagini più intense, maggiore sorveglianza notturna per questi impianti ormai divenuti siti sensibili.

