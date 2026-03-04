La Guardia di Finanza annuncia il concorso per l' ammissione di nuovi allievi marescialli

La Guardia di Finanza ha annunciato un concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti per l’anno accademico 20262027. La selezione si svolge attraverso prove scritte e esami orali, e riguarda candidati in possesso di determinati requisiti di età e istruzione. La domanda di partecipazione può essere presentata entro le scadenze stabilite dal bando.

È indetto per l'anno accademico 20262027 il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. 1. n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 1. n. 30 per la specializzazione "nocchiere abilitato al comando" (NAC); 4. n. 4 per la specializzazione "tecnico dei sistemi dei sistemi di comunicazione e scoperta" (TSC). La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo https:concorsi.