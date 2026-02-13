Tamponamento a Chiuro | traffico in tilt sulla Statale 38

Tamponamento a Chiuro: traffico in tilt sulla Statale 38 Incidente stradale oggi poco prima di mezzogiorno sulla Statale 38, nel territorio comunale di Chiuro. Un maxi tamponamento tra tre veicoli ha bloccato completamente la strada, creando lunghe code che si sono estese fino a mezzogiorno, quando le autorità hanno iniziato le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

Incidente stradale oggi poco prima di mezzogiorno sulla Statale 38, nel territorio comunale di Chiuro.Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe verificato un tamponamento tra due veicoli che procedevano in direzione Tirano: i soccorsi sono scattati in codice giallo, quello di media gravità, e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su tamponamento chiuro Doppio incidente a Chiuro e Piantedo: traffico in tilt sulla Statale 38 Maxi tamponamento sulla Statale 36: cinque auto coinvolte, traffico in tilt Ultime notizie su tamponamento chiuro Argomenti discussi: Caduta massi sulla SP15 per la Valmalenco, Vigili del Fuoco in azione; Tirano e le Olimpiadi: il traffico tiene grazie al piano viabilistico. Maxi tamponamento in tangenziale a Modena: coinvolte 15 auto, traffico in tiltQuesta mattina, lunedì 2 febbraio 2026, un maxi tamponamento a catena ha provocato gravi disagi sulla tangenziale di Modena (SS12), in direzione Nord, nei pressi dell’uscita 3. Un incidente che ha coi ... notizie.it MAXI TAMPONAMENTO IN TANGENZIALE: 15 AUTO COINVOLTE E TRAFFICO IN TILTMattina difficile per gli automobilisti modenesi. Intorno alle 8.30, quindici vetture sono rimaste coinvolte in un grosso tamponamento a catena, tra l’uscita 3 e 4 della tangenziale in direzione Milan ... tvqui.it