Truffa informatica e prelievi illeciti a Torino | chiuse le indagini per otto indagati campani

La Procura di Torino ha portato a termine le indagini su un sistema di frode informatica coinvolgente otto persone provenienti dalla Campania. Le indagini hanno accertato che il gruppo avrebbe sottratto credenziali bancarie e effettuato ricariche non autorizzate su carte prepagate. Sono state chiuse le pratiche contro gli indagati, con l’accertamento di prelievi illeciti e operazioni fraudolente.

La Procura della Repubblica di Torino ha concluso le indagini su un articolato sistema di frode informatica che avrebbe comportato la sottrazione di credenziali bancarie e l'esecuzione di ricariche non autorizzate su carte prepagate. Il Pubblico Ministero, dottoressa Eugenia Ghi, ha notificato.