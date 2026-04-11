Fringe benefit e affitto | attenzione al rischio di perdere la detrazione

I lavoratori dipendenti che hanno ricevuto rimborsi per l’affitto devono fare attenzione alle nuove regole sui fringe benefit e le detrazioni fiscali. Le modifiche ai regimi di welfare aziendale potrebbero influenzare la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste. Per il prossimo anno fiscale, è importante verificare come queste novità possano incidere sulla dichiarazione dei redditi e sui benefici fiscali associati.

L'impatto dei nuovi regimi di welfare aziendale sulle dichiarazioni fiscali del prossimo anno solare mette in guardia i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto rimborsi per l'affitto. Chi ha percepito somme tramite fringe benefit nel corso del 2025 non potrà richiedere la detrazione forfettaria per i canoni di locazione nel modello 7302026, a causa della normativa che impedisce il cumulo tra benefici aziendali e agevolazioni fiscali statali. La gestione delle spese abitative per i lavoratori s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fringe benefit e affitto: attenzione al rischio di perdere la detrazione Fringe benefit 2026: conferme, novità e regole di quest’anno per il welfare aziendaleAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Fringe benefit detassati fino a 2 mila euro: come ottenerli in busta pagaAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.