Fringe benefit detassati fino a 2 mila euro | come ottenerli in busta paga

La Manovra 2025 approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207 aumenta grazie all'articolo 1, comma 390 la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i beni e servizi di modico valore fissata dall'articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ad euro 258,23 annui. La soglia in questione è eccezionalmente incrementata a 1.000 euro per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027. Leggi anche Fringe benefit 2026: conferme, novità e regole di quest'anno per il welfare aziendale Per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico (da intendersi come tali coloro che rispettano le condizioni di reddito di cui all'articolo 12, comma 2 dello stesso TUIR) la soglia è aumentata a 2.000 euro. Se i beni e servizi superano nell'anno la soglia ordinaria di 258,23 euro o quella eccezionale di 1.000 2.000 euro l'intero valore concorre al calcolo di contributi e imposte. Al fine di non incorrere in tali conseguenze economiche è opportuno che i dipendenti con figli a carico ottengano in busta paga la soglia di detassazione a 2.

