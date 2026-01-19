Il 2026 porta aggiornamenti e conferme sulle norme relative ai fringe benefit nel welfare aziendale. Questa forma di retribuzione in natura permette alle aziende di integrare il salario dei dipendenti con beni e servizi, offrendo un supporto economicamente vantaggioso. Di seguito, vengono illustrate le principali regole e novità di quest’anno, per una corretta gestione e applicazione delle agevolazioni previste.

Il datore di lavoro può integrare la retribuzione in denaro riconosciuta ai dipendenti in busta paga con una serie di beni e servizi erogati in natura, i cosiddetti fringe benefit. L’erogazione risponde a obiettivi di fidelizzazione dei dipendenti ovvero per accrescere benessere in azienda. Per incentivare il ricorso alla retribuzione in natura le regole sono drasticamente cambiate nel corso degli ultimi due anni ad opera delle leggi di bilancio 2025 e 2026. Analizziamo in dettaglio lo stato dell’arte. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Fringe benefit 2026: conferme, novità e regole di quest’anno per il welfare aziendale

Fringe benefit auto 2026, nuove tabelle Aci e regole fiscali: cosa cambia per lavoratori e aziende

A partire dal 2026, con l’entrata in vigore delle nuove Tabelle ACI pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, si introducono modifiche alle regole fiscali sui fringe benefit auto. Questi cambiamenti interessano sia i lavoratori che le aziende, influendo sui criteri di calcolo e sulle agevolazioni fiscali. Di seguito, si analizzano le principali novità e le implicazioni pratiche delle nuove norme.

Leggi anche: Benefit aziendali: cosa sono, come funzionano e perché i fringe benefit sono lo strumento più efficace per il benessere dei dipendenti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fringe benefit 2026: regole, conferme e novità - Regole di tassazione, soglie e indicazioni operative per i beni di modico valore dopo la Legge di Bilancio 2026. fiscoetasse.com

Fringe benefit 2026: regole e limiti per i bonus dipendenti - facebook.com facebook

Una panoramica sulle regole in vigore per i fringe benefit 2026: si confermano i limiti di 1.000 e 2.000 euro per l'esenzione dei bonus dipendenti e la soglia dei 5.000 euro in presenza di specifici requisiti - Imposte / Pubblico, TUIR, Auto aziendali,… x.com