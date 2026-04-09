Dove vedere in tv Francia-Italia Sei Nazioni rugby femminile 2026 | orario programma streaming

Questo weekend si svolge la prima giornata del Sei Nazioni 2026 femminile di rugby. La partita tra Italia e Francia si gioca sabato pomeriggio e sarà visibile in televisione e in streaming. L'incontro si svolge in Francia e fa parte del torneo internazionale dedicato alle squadre femminili. Le modalità di visione sono disponibili attraverso i canali televisivi e le piattaforme online che trasmettono l'evento.

Appuntamento questo weekend per la prima giornata del Sei Nazioni 2026 femminile e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Francia. Allo Stade des Alpes di Grenoble, con calcio d’Inizio alle 13.25, va in scena dunque il match che aprirà un torneo che vede le azzurre arrivare con tanti punti di domanda. Dopo la delusione mondiale dell’anno scorso, infatti, Fabio Rosetti propone una rosa ampiamente rinnovata e sarà un anno di transizione per l’Italia, che dovrà trovare le giuste alchimie per ritrovare quei risultati che avevano caratterizzato il rugby femminile azzurro negli anni passati. Ma è una sfida affascinante, come ha sottolineato Vittoria Ostuni Minuzzi alla vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Dove vedere in tv Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingAppuntamento questo weekend per la terza giornata del Sei Nazioni 2026 e domenica pomeriggio l’Italia andrà in visita in Francia.

Dove vedere in tv Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingAppuntamento oggi per la terza giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia va a far visita alla Francia.

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Francia - Italia al Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: programma della prima giornata, orario e dove vedere la partitaNella prima giornata del Sei Nazioni donne 2026 l’Italia incontra la Francia sabato 11 aprile. Scopri di seguito il programma, le convocate azzurre e come seguire il match. olympics.com

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