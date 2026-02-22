Francia-Italia oggi in tv Sei Nazioni rugby 2026 | orario domenica 22 febbraio formazioni streaming

La partita tra Francia e Italia nel Sei Nazioni di rugby si gioca domenica 22 febbraio alle 16, dopo che la squadra francese ha vinto contro la Scozia e perso in Irlanda. La sfida si tiene allo Stade de France e viene trasmessa in diretta streaming. La squadra italiana cerca di migliorare il risultato dopo le ultime sconfitte, mentre i padroni di casa puntano a mantenere il primato in classifica. L'incontro si preannuncia intenso e pieno di tensione.

Dopo la vittoria sulla Scozia e la successiva sconfitta in Irlanda, proseguirà oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 16.10, il percorso dell’ Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in trasferta contro la Francia, nella sfida che si giocherà allo Stade Pierre Mauroy di Lille. LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-ITALIA DI RUGBY DALLE 16.10 In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che cambia una sola pedina rispetto alla formazione che ha perso in Irlanda: rientra dall’infortunio alla mano Ange Capuozzo. Per quanto riguarda la Francia, scelta a sorpresa da parte di Fabien Galthié, che inserisce le seconde linee Flament e Meafou. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingOggi, l'Italia sfida la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni Under 20 2026.

