Un'intervista di Francesco Moser ha attirato l'attenzione per alcune dichiarazioni che hanno suscitato reazioni. Durante il colloquio, l'ex ciclista ha affermato di non ricordare il nome di sua nipote, Clara Isabel, generando discussioni tra il pubblico e i media. La sua intervista ha coinvolto anche altri aspetti legati alla famiglia, in un momento in cui le sue parole sono state al centro di numerosi commenti.

Ha suscitato non poca polemica l'intervista di Francesco Moser. Il papà di Ignazio Moser (influencer, ex volto del GFVip, nonché marito di Cecilia Rodriguez, sorella di Belén) ha parlato anche della nipotina Clara Isabel. Sulla piccola, l'ex ciclista ha raccontato: "Ignazio e Cecilia sono in Argentina per far vedere la bambina ai bisnonni. Sa che mi dimentico sempre il nome di mia nipote?". ge:kolumbus:liberoquotidiano:46805418 Intervistato dal settimanale Oggi, Moser ha spiegato le motivazioni: "Perché ha due nomi credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l'altro". "E quindi come la chiama?", ha chiesto il giornalista con... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francesco Moser, sconcerto e bufera: "Non ricordo il nome di mia nipote"

Cecilia Rodriguez, il suocero Francesco Moser: “Non ricordo il nome di mia nipote”Mentre Cecilia Rodriguez è in Argentina insieme a Ignazio Moser per presentare la loro bambina ai bisnonni, in Italia fanno discutere le parole del...

“Non ricordo mai il suo nome” Francesco Moser sulla nipote Clara IsabelDa sempre molto discreto e riservato, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser si è recentemente aperto con il settimanale Oggi parlando del ruolo...

Temi più discussi: La mia nipotina? Ha due nomi. Una volta mi ricordo uno, una volta l'altro. Non capisce adesso, cosa la chiamo?: così Francesco Moser su Clara Isabel; Francesco Moser: Non ricordo il nome di mia nipote, tanto adesso non capisce niente. Non sono un nonno tenero; Francesco Moser, sconcerto e bufera: Non ricordo il nome di mia nipote | Libero Quotidiano.it.

Francesco Moser glaciale con Ignazio e Cecilia Rodriguez: Non ricordo il nome di mia nipote, voglio facciano come dicoDalla nipotina Clara Isabel alle scelte di vita del figlio Ignazio, passando per gli aneddoti con la famiglia Rodriguez: l’ex campione di ciclismo si racconta senza filtri. libero.it

Ancora gossip: Cecilia Rodriguez risponde alle parole glaciali di Francesco Moser su sua figliaQuando c'è di mezzo Cecilia Rodriguez e la famiglia di Ignazio Moser, basta pochissimo perché nascano gossip e polemiche. Questa volta ci è finita di mezzo persino loro figlia Clara Isabel. rds.it

Un nonno non troppo tenero Francesco Moser, padre di Ignazio e suocero di Cecilia Rodriguez, che fa fatica a ricordarsi il nome della nipotina - facebook.com facebook

Esclusiva – Giro delle Fiandre 2026, Francesco Moser: “Vince Pogacar o Van Der Poel Io direi Van Aert…” x.com