Mentre Cecilia Rodriguez si trova in Argentina con Ignazio Moser per far conoscere la loro bambina ai bisnonni, in Italia si parla delle dichiarazioni del suocero. Quest’ultimo ha affermato di non ricordare il nome della nipote. La famiglia è al centro di attenzione a causa di queste affermazioni, mentre il viaggio in Sud America prosegue senza particolari intoppi. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra i media italiani.

Mentre Cecilia Rodriguez è in Argentina insieme a Ignazio Moser per presentare la loro bambina ai bisnonni, in Italia fanno discutere le parole del suocero. L’ex ciclista Francesco Moser si è lasciato andare a delle dichiarazioni schiette e senza filtri sulla nipotina nata nell’ottobre 2025 e in particolare sul fatto di non ricordarne il nome. Francesco Moser parla della figlia di Ignazio e Cecilia Rodriguez. “ Ignazio e Cecilia sono in Argentina per far vedere la bambina ai bisnonni”, ha raccontato Francesco Moser al settimanale Oggi. Poi ha aggiunto, con la consueta schiettezza: “Sa che mi dimentico sempre il nome di mia nipote?”. La piccola si chiama Clara Isabel come la nonna di Cecilia e Belen Rodriguez ma per Moser senior non è così semplice ricordarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cecilia Rodriguez, il suocero Francesco Moser: “Non ricordo il nome di mia nipote”

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CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER a cena con amici

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