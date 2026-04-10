L’ex ciclista Francesco Moser ha dichiarato di non ricordare mai il nome di sua nipote, Clara Isabel. Moser, noto per la sua riservatezza, ha fatto questa affermazione durante un’intervista, senza fornire ulteriori dettagli sulla famiglia. La conversazione si è concentrata su aspetti della sua vita personale, lasciando intendere una certa distanza tra lui e alcuni membri della famiglia. La notizia ha suscitato interesse tra i media e i follower del campione.

Da sempre molto discreto e riservato, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser si è recentemente aperto con il settimanale Oggi parlando del ruolo di nonno, dopo la nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Ignazio Moser e di Cecilia Rodriguez La notorietà di figlio e nuora, infatti, hanno giocoforza rimesso al centro dell’attenzione anche l’ex ciclista 74enne, che racconta di non aver preso ancora molta dimestichezza con la nipotina, assicurando di dimenticarsi sempre il suo nome. “Ha due nomi credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l’altro. Non capisce niente adesso, cosa la chiamo?”. Moser ha anche tenuto a mantenere l’immagine di uomo autoritario che si è costruito negli anni, rispondendo alla domanda: “Io nonno o compagno tenero? No, voglio che facciano quello che dico io”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Non ricordo mai il suo nome” Francesco Moser sulla nipote Clara Isabel

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