Una frana si è verificata di nuovo a Petacciato nella tarda mattinata di sabato 11 aprile, causando problemi al traffico ferroviario sulla linea Adriatica. Le autorità hanno disposto interventi per gestire le conseguenze della frana, che ha portato a disagi anche sulla viabilità stradale nella zona. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le squadre di intervento sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Una nuova riattivazione della frana di Petacciato, avvenuta nella tarda mattinata di sabato 11 aprile, ha generato ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica. Si registrano ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni che coinvolgono treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali. Sull’A14 il transito prosegue con carreggiate ristrette, mentre la Strada Statale 16 tra Petacciato e Termoli non presenta criticità. Gli ultimi aggiornamenti. Secondo il monitoraggio tecnico, si tratta di un fenomeno previsto: i piccoli movimenti del terreno rientrano nella normale fase di assestamento del versante, successiva al vasto movimento franoso del 7 aprile.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Frana di Petacciato, ancora disagi per treni e in strada: gli ultimi aggiornamenti

Ripartono i treni dopo il blocco per la frana di Petacciato, ancora ritardi e disagi per i primi giorniÈ stata riaperta dalle 6 di venerdì 10 aprile la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisaccia, in...

La frana di Petacciato divide l'Italia in due fra treni soppressi, autostrada chiusa e disagi: la situazione 24 ore dopoÈ un'Italia divisa in due quella che, da meno di 24 ore, sta patendo chiusure stradali e interruzioni della linea ferroviaria a tempo - almeno al...